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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara'yı vücudundan da sildi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Wanda Nara'yı vücudundan da sildi

        Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren, dün de yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Mauro Icardi, Wanda Nara'yı kalbinden olduğu gibi vücudundan da sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:19
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu doğruladı. Icardi, sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

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        Arjantinli yıldız; "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerini kullandı.

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        Mauro Icardi'nin paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir detay vardı. Yıldız futbolcunun, yeni aşkını duyurmadan önce vücudundaki Wanda Nara yazan dövmelerini sildirdi.

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        Mauro Icardi'nin, sol yüzük parmağında Wanda yazıyordu.

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        Ayrıca yıldız futbolcunun kolunda da Wanda dövmesi vardı.

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        Wanda Nara'nın da sol yüzük parmağında Mauro yazıyordu. Nara'nın ise dövmesini silip-sildirmedği ise henüz bilinmiyor.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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