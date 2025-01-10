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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı | Son dakika haberleri

        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!

        Kayseri'de, "kasten öldürme" suçundan, 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan 27 yaşındaki İ.K., polis ekipleri tarafından trende yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:57
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        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        YOLCU TRENİNDE OLDUĞU İSTİHBARATI GELDİ

        AA ve İHA'daki habere göre bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan, hakkında 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K.'nin (27) yolcu treninde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

        HÜKÜMLÜ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda şüpheli İ.K., yakalanarak gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., cezaevine gönderildi.

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        #kayseri
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