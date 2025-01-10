Selim İleri'ye veda

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 75 yaşında vefat etti. İleri için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İlerinin Türk edebiyatındaki önemine işaret ederek; "Osmanlı'nın son günlerini gören, değişime şahit olan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatımıza yön veren büyük bir kuşak vardı. Selim Bey de işte bu büyük edipler dünyasında yetişmiş, onlardan aldığı geleneği, zarafeti, Türkçeyi 21. yüzyıla taşımış büyük bir edebiyat ve kültür insanıydı" dedi. İlerinin sadece yazdıklarıyla değil, anlattıklarıyla anlatım biçimi ve kişiliğiyle de geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti: Türk edebiyatına hem eserleriyle hem de kişiliğiyle emek verdi. Yeşilçam'a az ama öz senaryolar hediye etti. Bir sanatçı olarak görevini yerine getirmenin huzuruyla aramızdan ayrıldı. Edebi birikimini İstanbul aşkıyla süsleyen Selim İleri'nin kurduğu, gördüğü ve anlattığı dünya, bugün İstanbul'un, kültür ve sanat hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor ve kitaplarıyla sürdürmeye devam edecek.

Serdar Çam, İleri'nin 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü vurgulayarak, usta edebiyatçının nezaketiyle de herkesi etkilediğini söyledi.

Selim İleri'nin ailesiyle dostlarına baş sağlığı temennisinde bulunan Dr. Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da taziye dileğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Selim İleri ile çok yakın bir süreçte görüştüklerinden bahsederek; "Bizim için çok özel bir projeye çalışıyoruz, 'İstanbul Hafıza' diye. Yapmak istediğimiz şey, kayıplarımızın ardından İstanbul'un sivil tarihinde mekan izlerini oluşturmak. Herhalde böyle bir işe kalkıştığımızda konuşacağımız, ilk yardım isteyeceğimiz nadir insanlardan bir tanesi Selim İleri. Çünkü İleri, İstanbul kent kültür tarihine bir ömür vermiş birisi" değerlendirmesini yaptı. Selim İleri'nin bir edebiyatçı olmasının ötesinde aynı zamanda bir kültür tarihçisi olduğunu altını çizen Mahir Polat; "75 yıldır çocuk bakışını hiç kaybetmemiş bir isim. Bu topraklara mal olmak da biraz o çocukluğu kaybetmemekle oluyor. Bizim için çok değerli bir isim. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Selim İleri'yi okuyarak büyüdüğünü dile getirerek, şunları anlattı: Onun için tam bir 'Beyoğlu beyefendisi' demek yanlış olmayacaktır. Ortaokulu ilçemizdeki Galatasaray Lisesi'nde okudu ve uzun yıllar Beyoğlu merkezli bir yaşam sürdürdü. Kitaplarında Beyoğlu'nu, İstanbul'u çok anlattı. Tam bir İstanbul aşığıydı. Naifti, kibardı. Bu döneme ait olmayacak kadar nezaket sahibiydi. İyi bir yazar, iyi bir insandı. Bunları söylerken şunu da düşünüyorum; ne güzeldir böyle anılmak, hatırlanmak, böyle yüzlerce dostuyla sonsuzluğa uğurlanmak. Kendisi eserleriyle hep yaşayacak. Selim İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ise böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılanlara teşekkür ederek; "Bize yabancı olmayan yaşanmışlıklar, Selim İleri'nin edebiyatıdır. Sadece sanatın her şeyi iyileştirebileceğine inandı. Yalnız kendimizi anlamak değil, asıl karşımızdakini anlamanın önemli olduğunu düşündü. İçimizdeki yalnızlığı gidermenin sadece bu yolla mümkün olduğunu söyledi. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarını okuyarak baş etmeye çalışacağız. Nur içinde uyu" ifadelerini kullandı.