Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı!
Galatasaray'ın imza attırma aşamasına geldiği Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp ödeme planı ve net bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor
Galatasaray'da bitmeye yakın ilk transfer olan Eren Elmalı'da ufak pürüzler çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’la 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve sonraki transferden pay karşılığında anlaşmıştı. İki kulüp arasında 500 bin Euro’luk bonusun detayları ve ödeme planı görüşülüyordu.
Eren Elmalı'nın menajeri İstanbul'da transfer sonrası için ön hazırlığa da başlamıştı. Trabzonspor’un Türkiye Kupası maçı kadrosuna dahil edilmeyen Eren’in transferinde ufak pürüzler çıktı.
Galatasaray bu transfer için ödeyeceği 3 milyon Euro'luk net bölümü taksitler halinde ödemeyi düşünüyor. Bordo-mavili kulüp ise yapacağı takviyeler için bunun nakit olarak ödenmesini talep ediyor.
Galatasaraylı yetkililer transferde önceliğini hücum oyuncusu ve stoper takviyelerine vermiş durumda.
Ancak Trabzonspor ile görüşmeler devam edecek ve bu transferin bir an evvel bitmesi için gerekli adımlar atılacak.