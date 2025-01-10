Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
Game of Thrones, yalnızca bir fantastik dizi olmaktan öte, tarihten esinlenen bir sanat eseridir. George R.R. Martin'in zengin hikâye dünyası, çoğu zaman gerçek dünyadaki önemli olayları ve kültürleri anımsatır. Sizin için dizinin arkasındaki tarihsel gerçeklere yakından inceledik. İşte detaylar!
Westeros’un fantastik atmosferi, aslında gerçek dünyadan çok şey barındırıyor. George R.R. Martin, çarpıcı hikâyesini yaratırken tarihin derinliklerinden ilham alıyor. Dizideki unutulmaz unsurların gerçek hayattaki köklerini keşfetmek tarihi bir rehber niteliği taşıyor. İşte detaylar!
KILIÇ VE BÜYÜ DOLU BİR DÜNYA: GAME OF THRONES EVRENİNİN İLHAM KAYNAKLARI
Game of Thrones, tüm zamanların en popüler televizyon dizilerinden biri olarak hafızalarımızda yer etti. 2011 yılında yayın hayatına başlayan dizi (ve tabii ki 1996'da yayınlanan kitap serisi), Westeros topraklarında geçen hikâyesiyle milyonlarca izleyiciyi ekrana bağladı ve tam bir kültür fenomenine dönüştü.
Hem dizi hem de kitaplar, fantastik türünün alışılagelmiş kalıplarını tersine çevirme ve karmaşık politik olayları hikâyeye yedirme becerileriyle ün kazandı. Ancak George R.R. Martin ve dizinin yapımcılarının, hikâyelerini oluştururken gerçek dünyadaki olaylardan fazlasıyla esinlendiği açık. Dizideki birçok karakter, mekan ve olay, gerçek tarihte yaşananlara çarpıcı benzerlikler gösteriyor.
DEMİR ADALI VİKİNGLER
Game of Thrones'un gerçek dünyayla olan en net bağlantısı belki de Demir Adalılar'dır. Westeros'un bu sert halkı, Demir Adalar'da yaşar ve Greyjoy Hanedanı tarafından yönetilir.
“We do not sow” sözleriyle tanınan bu topluluk, kültürlerini başka toprakları yağmalamaya dayandırır ve kendi mahsullerini yetiştirmezler. Denizcilikte oldukça yetenekli olan Demir Adalılar, Westeros'un en güçlü filolarından birine sahiptir. Gerçek dünyada ise bu özellikler Vikinglerle birebir örtüşür.
ROMA İMPARATORLUĞU VE VALYRIA
Valyria İmparatorluğu, Roma İmparatorluğuna iki ana yönden çok benzer. İlk olarak, her iki imparatorluk da köprüler ve yollar gibi muazzam altyapı projeleriyle bilinir.
Roma yolları gibi Valyria da uzak toprakları birbirine bağlayan ve seyahati kolaylaştıran yollar inşa etmiştir. İkinci benzerlik ise her iki imparatorluğun dramatik çöküşündedir. Roma ve Valyria, siyaset ve teknoloji açısından ileri düzeyde iken bir gün aniden yok olmuş, geride harabeler bırakmıştır.
GÜLLER SAVAŞI VE HANEDAN MÜCADELELERİ
Game of ThronesGame of Thrones'un ilk sezonlarını tanımlarken, çok sayıda aile arasında geçen iktidar savaşını vurgulayabilirsiniz. Bu betimleme, İngiltere tarihindeki Güller Savaşı’nın birebir bir yansımasıdır.
Lancaster ve York aileleri arasında geçen ve nesiller boyu süren bu savaş, tıpkı Lannister ve Stark aileleri gibi bir “Deli Kral”, “Çocuk Kral” ve bir “Krallık Koruyucusu”na sahipti.
HADRIAN’IN DUVARI VE KUZEY’DEKİ DUVAR
Westeros’un kuzeyindeki buzdan Duvar, Özgür Halkı ve Ak Yürüyenler gibi tehlikelerden korumak için inşa edilmiştir. Yüzlerce kilometre uzunluğundaki bu yapı, gerçek dünyada İngiltere’de bulunan Hadrian’ın Duvarı’ndan esinlenmiştir.
Roma İmparatoru Hadrian tarafından İskoçların sınırı aşmasını engellemek için inşa edilen bu duvar, Game of Thrones evrenindeki Duvar’la çarpıcı ölçülerde benzerdir.
FEODAL SİSTEM VE BATI DİYARLARI
Westeros, feodal bir sistemle yönetilmektedir. Kralın Başkenti’nden yönetilen yedi krallık, vassal devletler ya da derebeylikler olarak organize olmuştur.
Kuzey Krallığı (Stark ailesi) ve Batı Toprakları (Lannister ailesi) gibi bölgeler, kralın sadık hizmetkârı olarak hareket eder. Batı Avrupa’da 5. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar hâkim olan bu sistem, Martin’in hikâyesine önemli bir tarihsel zemin sunmuştur.
CASUS AĞI VE LORD VARYS
Game of Thrones karakterlerinden Varys, gerçek tarihteki Elizabeth dönemi casusu Francis Walsingham’a çok benzemektedir.
Varys’in fısıltı ağı ve bilgi toplama konusundaki ustalığı, Walsingham’ın İngiltere’nin politik istikrarını sağlamak için kullandığı yaygın casusluk ağıyla paralellik göstermektedir.
DOTHRAKİLER VE MOĞOL GÖÇEBELERİ
Dothraki kabilesi, Game of Thrones evreninde ata dayalı bir yaşam süren, göçebe bir topluluktur. Gerçek dünyada bu yaşam tarzı, Moğollara çok benzerdir. Genghis Khan döneminde çok daha savaşçı bir yapıya bürünümüş olan Moğollar, Asya steplerinden Batı Rusya’ya kadar çok geniş bir imparatorluk kurmuştur.
EJDERHALAR VE EFSANELER
Game of Thrones evreninde ejderhalar, Targaryen ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gerçek dünyada ise ejderhalar, çeşitli kültürlerde farklı anlamlar yüklenmiş semboller olmuştur. Çin kültüründe kraliyet simgesi olarak kabul edilen ejderhalar, Batı dünyasında ise genellikle kötülükle ilişkilenmiştir.
ÇİN SEDDİ VE DUVAR
Gece Nöbetçileri tarafından korunan Duvar, gerçek dünyada Çin Seddi’ni de anımsatır. Tarihte Çin hanedanları, Seddin ardından gelen istilacılardan korunmak için bu yapıyı inşa etmiştir.
Fotoğraf kaynak: IMDb