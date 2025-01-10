Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul AKOM da uyarıda bulundu! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor! Hafta sonu kara kış geri geliyor!

        Türkiye, geçirdiği güneşli haftanın ardından ocak ayına uygun havalara kavuşmak üzere. Bu gece yarısından sonra önce Marmara'da, ardından Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da yağışlar başlıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinden yüksek seyrediyor. 12 Ocak Pazar gününden itibaren ise kış soğukları geri dönüyor. Bu sırada oluşacak yağışlar Trakya'da, Marmara yükseklerinde, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

        Giriş: 10.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        ABONE OL

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde yaşanacak hava değişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztel, şu bilgileri verdi:

        "İSTANBUL'DA 4-5 GÜN YAĞIŞ VAR"

        İstanbul’da yağmur cumartesi sabah erken saatlerden itibaren şehir genelinde usul usul yağacak, pazar biraz daha kuvvetli ama daha kısa süreli sürecek yağmur yeni haftanın ilk 2 gününe de uzanıyor. İstanbul’a cumartesiden başlayarak 4 gün içinde toplam tahmini 40 milimetre yağmur düşebilir.

        "KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖREBİLİRİZ"

        Bursa’da tahmini 20 milimetre, Balıkesir-Çanakkale hattında 30 milimetre kadar yağabilir. Trakya’da ise Kırklareli-Edirne arasında bir miktar kar yağacak görünüyor. Gelecek 3 gün içinde Trakya’da ve Bulgaristan çevresinde kar havası var fakat soğuk İstanbul’a yaklaştığında biraz yumuşuyor. Yer seviyesindeki bu sıcaklıklarla ancak biraz karla karışık yağmur görebiliriz.

        REKLAM

        "ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE KAR HAVASI"

        Ankara’da haftaya pazartesi gecesi ile salı gün içinde kar yağışı ihtimali var, lokal olarak ve az bir kar yağışı Ankara’nın bazı semtlerini beyazlatabilir. Şehir genelinde kuvvetli bir kar yağışı beklenmiyor. Eskişehir de benzer şekilde haftaya soğuk rüzgarların daha hakim olacağı pazartesi ve salı bir miktar kar görebilir.

        "EGE VE AKDENİZ'DE SOĞUMA BEKLENİYOR"

        Kıyı Ege’de bu hafta sonu hava çoğunlukla bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak, İzmir’de ve Aydın kıyılarında yağmur pazar ve pazartesi kuvvetlenebilir. Hava sıcaklıkları Ege’de yüksek seyrediyor; İzmir gündüz 19°C’ye ulaşıyor. Haftaya salı gününden itibaren Ege’de ve Akdeniz’de havanın soğumasını bekliyoruz.

        BATI VE ORTA KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR

        Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli kar yağacak görünüyor, Bartın-Karabük-Kastamonu-Tokat-Gümüşhane boyunca 12-13-14 Ocak’ta beklediğimiz kar, ulaşımı aksatabilir. Ankara-Samsun yolu dahil bu alandaki yolculuklar kar nedeniyle “uzun” yolculuklara dönüşebilir.

        REKLAM

        "GÜNEYDOĞU'DA HAVA KALİTESİNE DİKKAT"

        Doğu Anadolu’da son 2 gündür hava daha ılıman, bölgede sıcaklıklar -20°C’lerden, -5°C’ye kadar yükselmiş durumda. Hafta sonu Doğu ve Güneydoğu güneşleniyor ancak sabah erken ve gece geç saatlerde sis oluşumu gözleniyor. Düşük hava kalitesine bir süre daha dikkat edilmeli.

        "CUMARTESİDEN İTİBAREN HAVA SOĞUYACAK"

        Bu hafta sonundan itibaren Türkiye’nin özellikle batı ve kuzey bölgelerini etkileyecek yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Önce lodostan taşınan mevsime göre ılık ve su buharı getiren hava, ardından cumartesi kuzeyden inişini sürdürüp Türkiye’ye ulaşacak soğuk hava ile yağış oluşacak.

        "HAVA 6-10 DERECE SOĞUYACAK"

        Anadolu’da bazı dağlar hariç, şehir merkezlerinde ya da köylerde yaylalarda yeteri kadar kar yağmadı. Doğu Anadolu’da bile normalde 1 metre kar olmasına alışık olunan yerlerde şu an 20-30 santimetre kar var ya da yok. Bu durum batı bölgeler için de farklı değil. Yaklaşan yağışlı sistem insanların aradığı o kuvvetli, yoğun kar yağışlarını getiremeyecek.

        Yine de yağmurun yağması önemli, üstelik hava kalitesi de yükseliyor. Gelecek hafta Türkiye’de hava, bugünlere göre 6 ila 10°C daha soğuk olacak. Bu hafta unuttuğumuz atkı, bere ve eldivenler, haftaya yanımızda olur.

        AKOM İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU

        Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları