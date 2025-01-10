Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde yaşanacak hava değişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztel, şu bilgileri verdi:

İstanbul’da yağmur cumartesi sabah erken saatlerden itibaren şehir genelinde usul usul yağacak, pazar biraz daha kuvvetli ama daha kısa süreli sürecek yağmur yeni haftanın ilk 2 gününe de uzanıyor. İstanbul’a cumartesiden başlayarak 4 gün içinde toplam tahmini 40 milimetre yağmur düşebilir.

Bursa’da tahmini 20 milimetre, Balıkesir-Çanakkale hattında 30 milimetre kadar yağabilir. Trakya’da ise Kırklareli-Edirne arasında bir miktar kar yağacak görünüyor. Gelecek 3 gün içinde Trakya’da ve Bulgaristan çevresinde kar havası var fakat soğuk İstanbul’a yaklaştığında biraz yumuşuyor. Yer seviyesindeki bu sıcaklıklarla ancak biraz karla karışık yağmur görebiliriz.

Ankara’da haftaya pazartesi gecesi ile salı gün içinde kar yağışı ihtimali var, lokal olarak ve az bir kar yağışı Ankara’nın bazı semtlerini beyazlatabilir. Şehir genelinde kuvvetli bir kar yağışı beklenmiyor. Eskişehir de benzer şekilde haftaya soğuk rüzgarların daha hakim olacağı pazartesi ve salı bir miktar kar görebilir.

Kıyı Ege’de bu hafta sonu hava çoğunlukla bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak, İzmir’de ve Aydın kıyılarında yağmur pazar ve pazartesi kuvvetlenebilir. Hava sıcaklıkları Ege’de yüksek seyrediyor; İzmir gündüz 19°C’ye ulaşıyor. Haftaya salı gününden itibaren Ege’de ve Akdeniz’de havanın soğumasını bekliyoruz.

Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli kar yağacak görünüyor, Bartın-Karabük-Kastamonu-Tokat-Gümüşhane boyunca 12-13-14 Ocak’ta beklediğimiz kar, ulaşımı aksatabilir. Ankara-Samsun yolu dahil bu alandaki yolculuklar kar nedeniyle “uzun” yolculuklara dönüşebilir.

Doğu Anadolu’da son 2 gündür hava daha ılıman, bölgede sıcaklıklar -20°C’lerden, -5°C’ye kadar yükselmiş durumda. Hafta sonu Doğu ve Güneydoğu güneşleniyor ancak sabah erken ve gece geç saatlerde sis oluşumu gözleniyor. Düşük hava kalitesine bir süre daha dikkat edilmeli.

"CUMARTESİDEN İTİBAREN HAVA SOĞUYACAK"

Bu hafta sonundan itibaren Türkiye’nin özellikle batı ve kuzey bölgelerini etkileyecek yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Önce lodostan taşınan mevsime göre ılık ve su buharı getiren hava, ardından cumartesi kuzeyden inişini sürdürüp Türkiye’ye ulaşacak soğuk hava ile yağış oluşacak.

"HAVA 6-10 DERECE SOĞUYACAK"

Anadolu’da bazı dağlar hariç, şehir merkezlerinde ya da köylerde yaylalarda yeteri kadar kar yağmadı. Doğu Anadolu’da bile normalde 1 metre kar olmasına alışık olunan yerlerde şu an 20-30 santimetre kar var ya da yok. Bu durum batı bölgeler için de farklı değil. Yaklaşan yağışlı sistem insanların aradığı o kuvvetli, yoğun kar yağışlarını getiremeyecek.

Yine de yağmurun yağması önemli, üstelik hava kalitesi de yükseliyor. Gelecek hafta Türkiye’de hava, bugünlere göre 6 ila 10°C daha soğuk olacak. Bu hafta unuttuğumuz atkı, bere ve eldivenler, haftaya yanımızda olur.

AKOM İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.