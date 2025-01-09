Paşa'nın duruşu!

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. U19 takımıyla sahneye çıkan lacivert-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup olmasına karşın genç futbolcuların oynadığı oyunla takdir topladı.

TFF DAVET ETTİ, TURNUVAYA KATILDI Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti sonrası turnuvaya U19 takımıyla katılma kararı kaldı. 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek tarihi bir başarı yakalayan lacivert-beyazlılar; B Grubu'nda Fenerbahçe, İstanbulspor ve Göztepe ile eşleşti. F.BAHÇE KARARINI SON DAKİKA AÇIKLADI Kasımpaşa ile birlikte turnuvaya katılmama kararı alan Fenerbahçe ise, federasyonun aldığı yabancı VAR hakemi kararı sonrası Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığını duyurdu. REKLAM

YAŞ ORTALAMASI 18.5 Sahaya genç oyuncularla çıkan Kasımpaşa'nın ilk 11'deki yaş ortalaması ise 18.5 oldu. En deneyimli olarak 1998 doğumlu kaleci Ali Emre Yanar forma giyerken; en genç oyuncu ise 2009 doğumlu Yaman Suakar yer aldı. F.BAHÇE'YE 3-0 KAYBETTİ AMA... İlk maçta Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Kasımpaşa U19 takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasına karşın gösterdiği performansla alkış topladı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Kasımpaşalı oyuncuları saha içerisinde topladı ve onlara bir konuşma yaptı.

"ONLARA SAYGI DUYMALIYDIK, SAAT GİBİ İŞLEDİLER" Portekizli teknik direktör maç sonu açıklamasında Kasımpaşa U19 takımından övgüyle bahsetti. "Onlara saygı duymalıydık" diyen Mourinho, "Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe." ifadelerini kullandı.