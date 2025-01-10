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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!

        Adana'da, 64 yaşındaki Semiha Koçak ve 68 yaşındaki eşi Ömer Faruk Koçak, karbonmonoksitten zehirlenerek hayata veda etti. Faruk Koçak'ın eşine önceki gün sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark edip, "Soba borusunu yarın temizlerim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:52
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        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
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        Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi.

        ANNE VE BABASININ AĞZINDA KAN GÖRDÜ

        AA'da yer alan habere göre Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

        "SOBA BORUSUNU YARIN TEMİZLERİM"

        Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim" dediği öğrenildi.

        CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

        Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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