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        Haberler Dünya Son dakika: Biden ve Netayahu arasında görüşme

        Son dakika haberi Biden ve Netayahu arasında görüşme

        ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray, iki liderin Refah'taki durumu ve Gazze'ye insani yardımı ele aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:10
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        Biden ve Netayahu arasında görüşme
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek Refah'taki durumu ve Gazze'ye yardımı arttırma çabalarını ele aldı.

        İki lider arasında 15 Şubat'tan bu yana yapılan ilk görüşme olan bu telefon görüşmesi, ABD ve İsrail arasında yükselen gerilim sırasında gerçekleşti.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Biden, Refah'taki durum ve Gazze'ye insani yardımın artırılması çabaları da dahil olmak üzere İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü" denildi.

        Netanyahu ise Gazze'de bir yandan askeri hedeflere ulaşmak istediklerini, bir yandan da insani yardımları gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

        Uzun süredir İsrail'in destekçisi olan ve seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili olan Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer Perşembe günü yaptığı bir konuşmada İsrail'de erken seçim yapılması çağrısında bulunmuş ve Netanyahu'nun barışın önünde bir engel olduğunu söylemişti.

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        Biden da Schumer'e destek olmuş ve Senatör'ün pek çok Amerikalının endişelerini yansıttığını söylemişti.

        Netanyahu Pazar günü CNN'e verdiği röportajda Schumer'in konuşmasının "tamamen uygunsuz" olduğunu söyleyerek sert bir yanıt vermişti.

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