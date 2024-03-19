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        Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı, 33 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:45
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        Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı, 33 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 12'si çocuk 33 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart'ta saat 07.45, 09.45 ve 09.55'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 08.25'te Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2 can salındaki 12'si çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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