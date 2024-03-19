Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
Trabzon'un, Ortahisar ilçesi sahilinde, bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Yel'in cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Trabzon'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde deniz kenarında bir kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.
CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ SAPTANDI
DHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e (19) ait olduğu belirlendi.
ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU
Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Yel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yel'in intihar ettiği şüphesi üzerinde de duruluyor.