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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu - Trabzon son dakika haberleri

        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!

        Trabzon'un, Ortahisar ilçesi sahilinde, bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Yel'in cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:59
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        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
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        Trabzon'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde deniz kenarında bir kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

        CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e (19) ait olduğu belirlendi.

        ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU

        Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Yel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yel'in intihar ettiği şüphesi üzerinde de duruluyor.

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