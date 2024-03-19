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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı

        Rusya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde 5. kez göreve gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim zaferinin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Putin, Kızıl Meydan'da binlerce vatandaşa hitap etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:30
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        Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 87,29'unu alan Vladimir Putin kazandı.

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        5. kez seçilen Putin, seçim zaferinin ardından ilk kez halk karşısına çıktı ve Kızıl Meydan'da binlerce vatandaşa hitap etti.

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        Programda Putin'e Komünist Parti'den Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar partisinden Vladislav Davankov ve Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutskiy eşlik etti.

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        Batılı ülkelerin seçim eleştrilerini kınayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın merkezinde büyük bir kalabalık tarafındıan alkışlandı.

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        Yaklaşık 76 milyon oy ile iktidarını sağlamlaştıran Putin, şimdiye kadarki en yüksek oy sayını aldı.

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        Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Putin, "El ele, ileriye doğru ilerleyeceğiz ve bu bizi daha güçlü kılacak... Yaşasın Rusya!" sözleriyle kalabalığa seslendi.

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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in zaferini Rusların "onun yolunda" güçlendiğini gösterdiğini belirterek, bunu "olağanüstü mükemmel bir sonuç" olarak nitelendirdi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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