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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmede, Türkiye2nin, Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:58
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
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        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

        Ayrıntılar geliyor...

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