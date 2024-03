"RUS ORDUSU HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR"

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "askeri operasyona" ilişkin konuşan Putin, "Rus ordusu her geçen gün ilerliyor ve stratejisi şu anda "aktif savunmadan daha fazlasını" içeriyor. Her gün ilerleme kaydediliyor. Yavaş yavaş ve temkinli ilerliyorlar ama her geçen gün ilerliyorlar" dedi.