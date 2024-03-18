BATI İLE İLİŞKİLER

Putin, "Batı'nın seçimlere tepkisi sürpriz değil. Onlardan ne bekliyordunuz, ayakta alkışlamalarını mı? Bize karşı savaşıyorlar. Rusya ile NATO arasında geniş çaplı bir çatışma olduğu göz ardı edilemez. Modern dünyada her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum - ki bu herkes için açık- kendimizi 3. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzakta bulabiliriz. Sanırım neredeyse kimse bununla ilgilenmiyor" dedi.