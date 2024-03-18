DASK'sız Olmaz programının konuğu Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı ve DASK Koordinatörü Erdal Turgut oldu. 2023'te deprem sigortası yapılmış ve metrekaresi 3 bin liradan teminat altına alınmış evlerin sahiplerinin yaklaşık 7 milyonunun zeyil yapılmadığı için şu anda bir hasar olması durumunda eksik tazminat alacağını belirten Turgut, "2023'te deprem sigortası yaptırmış ev sahiplerinin son bir defaya mahsus olarak poliçelerine zeyil yaptırmaları, teminatlarını 6 bin liraya çıkarmaları gerekiyor. Böylece zeyil yapılan poliçeler aynı zamanda enflasyon koruması da alacak. Zeyilname 2-3 dakikada yapılacak bir şey. Böylece vatandaşlar 3 bin lira yerine metrekare başına 6 bin lira alabilecek. Bunun için poliçenin bitmesini beklemesin ev sahipleri. Çünkü depremin ne zaman olacağı belli değil" diye konuştu.

BİNASI YIKILAN MÜTEAHHİDİN PEŞİNE DÜŞECEK

Zorunlu Afet Sigortası hakkında bilgi veren Turgut, ZAS'ın tek poliçe olacağını ancak bölgelere ve evin konumuna göre farklı fiyatlarda olacağını belirtti.

Turgut, DASK'ın artık depremde binaların yıkılması durumunda ödediği tazminatı kötü niyet tespit edildiği durumlarda müteahhitlere rücu edeceğini söyledi. Turgut, vatandaşların deprem sigortasını unutmamaları için onlara yenileme dönemini hatırlatan bir aplikasyon hazırladıklarını da bildirdi. DASK yönetimi ayrıca 10 bölgede temsilcilikler açarak deprem sigortasının eksiksiz yapılması için bire bir çalışmaya da başladı.

ZORUNLU AFET SİGORTASI DETAYLARI

DASK'ın Zorunlu Afet Sigortası'na dönüşümü ile ilgili konuşan Turgut, "Yeni bir sigorta veya poliçe gelmiyor. Mevcut DASK sigortasının kapsamı genişliyor. Şimdiye kadar deprem teminatı vardı. Bundan sonra sel, heyelan, çığ, kaya düşmesi, yanardağ püskürmesi, yer kayması, orman yangını gibi diğer teminatlar da olacak. Doğal afetlerden kaynaklı tüm hasarları teminat altına alacak" dedi.

Turgut, Zorunlu Afet Sigortası hayata geçtiğinde yeni poliçe yaptıran vatandaşların o tarihten sonra DASK değil Zorunlu Afet Sigortası poliçesini alacağını ifade ederek, bu poliçe ile tüm diğer afetlerin teminat kapsamında olacağını anlattı. Özellikle yüksek katlarda oturan insanların 'Benim neden sel teminatım olsun' diye düşünebileceğini anlatan Turgut şöyle konuştu: "Böyle düşünmek yanlış. Selden etkilenmeyen dolu ve hortumdan etkilenebilir. Bu yeni poliçeyi tüm doğal afetlere karşı bir koruma olarak görsün vatandaşlar. Biz yine baz bir poliçe olmaya devam edeceğiz Bizim poliçemiz ulaşılabilir olması gerekiyor. Şu anda metrekare başına 6 bin lira tazminat tutarı var. Konutlar hangi doğal afetten hasar alırsa alsın aynı tutarda tazminat alacak."

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YAKLAŞIK YÜZDE 30 PRİM FARKI OLACAK

Turgut, ZAS'ın da tıpkı DASK'ta olduğu gibi bölgelere göre değişen primleri içereceğini kaydederek, Marmara başta olmak üzere deprem için en riskli bölgelerde primin daha fazla selde ise Karadeniz bölgesinin daha yüksek primi olacağını dile getirdi. Risk seviyesine göre bir fiyatlama olacağını dile getiren Turgut, "Şu anda 1 teminat için aldığınız poliçenin primi yaklaşık yüzde 30 farkla tüm afetleri içerecek hale gelecek. Bazı yerlerde daha az prim artışı olabilir, riskine göre değişecek. Teminat tüm afetleri kapsayacak. Tek tek teminat alınmayacak. Depremdeki gibi sel ve diğer afetlerin de çarpanları olacak. Tüm belgelerin çarpanları ayrı olacak ama örneğin bir bölgede sel teminatı giriş kattaki eve yansırken üst katlardakine yansımayacak" şeklinde konuştu.

Maliyetlerin metrekare başına 24 bin lira olduğu bir dönemde DASK'ın metrekare başına 6 bin lira tazminat ödemesinin eleştirildiğini aktaran Turgut, "Ancak biz teminatı yükselttiğimizde primler de artacaktır. Biz bir baz oluşturuyoruz. Vatandaşlar isterlerse üstünü sigorta şirketlerinden konut sigortası poliçesi alarak sağlayabilirler. Sigorta şirketleri prim açısından genelde DASK'ın poliçesindeki fiyat neyse onu takip ediyor. Çok daha pahalı olmaz" dedi.

BİNA VE SİTELERİN TÜMÜ DAHİL OLABİLECEK

DASK'ın mevcut sorunlarından birisi olan konutların sigortalı olup binaların olmamasının önemli bir handikap olduğunu anlatan Turgut, böyle olunca DASK'ın ödediği paranın konut yapımına gitmediğini söyledi. Binanın bir envanter içinde tekilleştirilerek muhatabın bina veya site yönetimlerinin olduğu bir çalışma içinde olduklarını anlatan Turgut, "Bütün site veya binaların tek bir poliçe ile kapsandığı dünyalara doğru gitmek niyetindeyiz. Böyle olursa vatandaşı da uğraştırmadan TOKİ, Emlak Konut kanalıyla evleri inşa edip vatandaşa teslim edebiliriz " diye konuştu.