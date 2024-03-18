Bülent Yıldırım: Osayi, topa sokulurken sol ayağıyla topu önüne doğru alacakken o dönme hareketini yaparken zaten kol savrulur. Arkadaki oyuncu da pres yaptığı için burada istemsiz, küçük bir temas söz konusu. Bence de futbol içerisinde hakemin kararına saygı duymak lazım. Golde bir sıkıntı yok.

Deniz Çoban: El, yüze gitmiyor. Omzundan sekip oraya gidiyor. Ben burada ikili bir mücadele ve devam kararını doğru buluyorum.