beIN Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları değerlendirildi
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. beIN Trio ekibi, Halil Umut Meler'in görev yaptığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu büyük olayların yaşandığı dev mücadelede bazı pozisyonlar tartışma yarattı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı kararlarını eski hakemler canlı yayında yorumladı.
13. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ ÖNCESİNDE BRIGHT OSAYI-SAMUEL'İN TREZEGUET'YE MÜDAHALESİNDE HAKEMİN DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Hocam, bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu kolunu rakibinin yüzünün seviyesine kadar kaldırıp yaklaşmasını önlemek için dikkatsiz ya da kontrolsüz bir hareket yapsaydı faul derdim. Aslında sarılı oyuncu, kolunu normal bir seviyede yükseltmeden açıyor fakat o açtığı el, iki oyuncunun mücadelesi sırasında omzundan sekerek yükseliyor ve belli belirsiz yüze bir teması oluyor. Ben burada hakemin devam kararını doğru bulurum.
Bahattin Duran: Buna hakem, faul verse bir şey diyemem ama ben de Deniz Çoban gibi düşünüyorum. Pozisyon almak için elini, kolunu açıyor. Bu kol, yüzüne temas etse net bir şekilde kesin faul derim. Savursa o zaman karttan da belki bahsederiz. Bu, hakem kararı. Benim de görüşüm oyunun devam etmesi yönünde ama hakem, buna faul verseydi ben o kararına da saygı duyardım. Benim kararım oyunun devam etmesi yönünde.
Bülent Yıldırım: Osayi, topa sokulurken sol ayağıyla topu önüne doğru alacakken o dönme hareketini yaparken zaten kol savrulur. Arkadaki oyuncu da pres yaptığı için burada istemsiz, küçük bir temas söz konusu. Bence de futbol içerisinde hakemin kararına saygı duymak lazım. Golde bir sıkıntı yok.
Deniz Çoban: El, yüze gitmiyor. Omzundan sekip oraya gidiyor. Ben burada ikili bir mücadele ve devam kararını doğru buluyorum.
43. DAKİKADA TRABZONSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Fred, kayarak bir müdahalede bulunuyor. Destek kolunu olması gerektiği gibi yere koyuyor.
Bahattin Duran: Şu anda destek kolu, tam olması gerektiği gibi... Hiç açmıyor, büyütmüyor vücudunu. Sol eliyle hiç alakası yok. Destek eline gelen bu top. Burada yapması gereken doğal olarak vücudunun bu şekilde yere düşmesi gerekiyor. O top da oraya gelmiş. Oyunun devam etme kararı doğru.
Deniz Çoban: Evet, hiç şüphe yok.
Bülent Yıldırım: Bende de şüphe yok. Destek kolu olduğu için istemsiz, futbolcu başka türlü hamle yapamaz. Bence de bir problem söz konusu değil. Devam kararı doğru.
62. DAKİKADA TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ ÖNCESİNDE PEPE'YE YAPILAN MÜDAHALEYE İLİŞKİN VERİLEN FAUL KARARI DOĞRU MUYDU?
Deniz Çoban: Bu meşale sahaya atıldığında 61:30.
Bahattin Duran: Sulardan farklı artık bu. Yanıcı bir madde bu. Ceza sahası içinde oyuncuların sağlığını da tehlikeye sokar.
Bahattin Duran: Şimdi Halil Umut Meler; olması gerektiği gibi, yapması gerektiği gibi topun olduğu bölgeye bakıyor ama ekipten mutlaka ve mutlaka bir uyarı gelmeliydi. Ceza sahası içinde meşale var. Yanıcı madde var. Bakın, tehlikeli bu. Bence bu, ekibin bir eksikliği bir kere.
Bahattin Duran: Oyuncunun elinde şu anda meşale.
Deniz Çoban: Halil Umut Meler, gördü ve oraya bakıyor. Burada bile durdurabilir artık. Çünkü bir oyuncunun elinde yanıcı bir madde var ve siz oyunu devam ettirirseniz bu savunma oyuncusu belki de bir orta yapılsa elindeki o yanıcı maddeyle ikili mücadeleye girecek. Kabul edilebilir bir şey değil bu.
Deniz Çoban: Faul düdüğünü de ben, burada görmeden çalıyor gibi hissettim. Çünkü oraya bakıyor ama faul doğru, sorun yok.
Bahattin Duran: Bence de doğru.
Deniz Çoban: Fakat burada oyunun çok önceden durması gerekirdi. 61:30 meşalenin atıldığı zaman, bu faul çalındığında yanılmıyorsam 61:42. 12 saniye sahada meşale, bir ara İsmail'in elinde ve bu frikik verildi.
Bülent Yıldırım: Ya burada geç... Oyunu çok erkenden durdurmakta fayda vardı.
Bahattin Duran: Oyuncunun yaptığı da doğru değil. Eline alıyor.
Deniz Çoban: O da artık göstermek istiyor ama niye oyun durmuyor diye.
Bülent Yıldırım: Saha içinde oyuncu sağlığını düşünecek kişi hakemdir. Burada gecikmiş bir oyun durdurma neyse ki faul düdüğüyle geldi. Temaslı bir ihlal var. Net bir faul var. Oyunun çok erken bir şekilde ekip işbirliğiyle durdurulması daha faydalı olurdu.
74. DAKİKADA TRABZONSPOR LEHİNE VERİLEN PENALTIDA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bir temas gördüğünü söyledi. Yakın açılardan bakınca da %100 ispatlayamasam da bir temas olmuş olabileceğini hissediyorum ama onu ben ispatlayamıyorum. Hakem, orada gördü verdi fakat benim fikrim şu; bu eğer bir penaltıysa, eğer kramponun vidası rakibin yüzüne geldiyse ki çok tehlikeli bir bölgeye yapılıyor bu hamle ve bu sarı değil kırmızı kart olmalıydı. Çünkü yaralayıcı bir hamle. Bir hamle yaralayıcıysa karşısı kırmızı kart olur. Sonuçtan gidemeyiz. Bir şey olmamış diyemeyiz. Burada bir temas yoksa bu bir penaltı değil. Bu temas; rakibin kulağına, yüzüne olmadıysa bu bir penaltı değil. Şurada da teması doğruluyoruz.
Bülent Yıldırım: Kulağın oynadığını görüyoruz arkadaşlar.
Deniz Çoban: Kramponun vidasıyla rakibin yüzüne... Olabilecek en sert yerle bir oyuncunun olabilecek en hassas yerine... Bunu kramponun vidalarıyla yapıyorsunuz. Yaralayıcı oyunun tarifi. Bunu kramponun üstüyle yapsa onun şiddetini değerlendirir tabii ama bunu kramponun vidasıyla yaptığınız zaman orayı yırtar ve aşağı alır. Gergin bacakla hiç ayağınızı kısmadan yapıyorsunuz. Ben, penaltı ve kırmızı kart...
Bahattin Duran: Yani çok tehlikeli ve riskli bir hareket zaten. Burada da aslında görüntü bize temas ediyor. Temas var. Hakemin kararı doğru. Penaltı doğru. Ben de burada kırmızıya daha yakınım. Penaltıda şüphem yok, net.
Bülent Yıldırım: Bir stoper, baş bölgesindeki bu kadar yüksek bir topa kendi ceza alanında bu ayağı kaldırır? Bu da enteresan yani. Kontrolsüz başlıyor zaten hamlesi. Hocam, bu kırmızı yani. Burada hani çok zorlamanın anlamı yok.
Bülent Yıldırım: Evet, temas olduğu belli. Temas varsa burada kaçınılmaz şekilde ciddi faullü oyunun tüm unsurları... Baş bölgesi en hassas bölge. Kramponla bir tarama söz konusu. Oturmamış olması oyuncunun şansı. Ancak şu hamle onun sağlığı açısından tehlikeli. Bu pozisyonun ben de penaltı artı kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
86. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİNDE JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN UMUT BOZOK'A MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Hocam; burada yükselirken oyuncu, sol kolunu rakibinin kafasına getiriyor ve bence faul yapıyor. Oyuncu, şurada işi bitirdi zaten. Kolunu dışarıya doğru çıkartarak...
Bülent Yıldırım: Bakın, 4 kol var ve 3 tanesi havaya yükeliyor. Umut, yükselmek için kolları kaldırdı. Oosterwolde'nin de sağ kolu doğal. O da yükselmek için kalktı. Sol kol, orada ise doğal mı? Değil. Amaç ne? Rakibin yükselmesini engellemek. Bu bir ihlal midir? Evet.
Deniz Çoban: Bu, bir ihlaldir. Bunu Riva'daki video yardımcı hakem Onur Özütoprak'tan daha iyi görüyor. 3 boyutlu görüyor, Halil Umut Meler görüyor. Beden diliyle de faul olmasını anlatıyor. Burada video yardımcı hakemin karışma şansı yok. Hani görmüyor olsa, açısı uygun olmasa, görmedim dese falan karışır ama gördü, değerlendirdi, devam ettirdi ve onun için faul yoktu. O yüzden ben, video yardımcı hakemin karışmamasını ben doğru buluyorum fakat bu, benim için net bir faul. Şüphe yok.