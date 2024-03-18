Tesla'da can veren milyarder isim 'vites' kurbanı oldu

Foremost Group CEO'su Angela Chao, Şubat ayında talihsiz bir kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

İlk bulgular, milyarder iş kadınının olağan bir trafik kazası geçirdiğini söylüyordu. Fakat, olayın üzerinden çok geçmeden bu kazanın Chao'nun tercih ettiği otomobil markası yüzünden kaynaklanmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Ailesinin büyüyen küresel nakliye operasyonunun CEO'su olan Chao'nun kaza yaptığı otomobil bir Tesla Model X'ti.

Aynı zamanda ABD Eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun kız kardeşi ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in de baldızı olan Angela Chao, yedi arkadaşını 9 Şubat'taki hafta sonunu Teksas'ın batısındaki 900 dönümlük çiftliğinde geçirmeye davet etmişti.

Gecenin ardından çiftlik sınırları içerisindeki dört dakikalık mesafede bulunan evine gitmek için arkadaşlarından ayrılan Chao, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en büyük modeli olan 2020 model lacivert renk 'X'ine bindi.

İşte talihsiz kadının başına gelenler de bundan sonra yaşandı.

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YANLIŞ VİTES HAYATINA MAL OLDU

Görgü tanıkları, Chao'nun Model X otomobilinin birden geriye doğru fırladığını ve arazi içerisinde bulunan gölete uçtuğunu bildiriyor. Karanlık sulara saniyeler içerisinde gömülen Model X'in içerisinde sıkışan Chao'yu kurtarmak için ekipler çağrılıyor.

Otomobil saatler sonra sudan çekilebilirken, yetkililer, Chao'nun araçtan çıkartılarak hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydediyor.

Angela Chao'nun hayatını kaybettiği gölet.

Yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, kazanın ardından yardım çağrısında bulunan milyarder iş insanı, otomobilinin vitesini ileri yani 'D' konumu yerine, geriye 'R' konumuna yanlışlıkla aldığını söyledi.

Chao'nun, daha önce birçok kez Model X'i ile vites değiştirme hatası yaşadığı belirtiliyor.

Chao'nun başına gelenler, kendisine yakın kişilerle yapılan görüşmelere, orada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olan ilçe yetkililerine ve kolluk kuvvetlerine ait belgeler üzerinden yapılan incelemelere dayanıyor. ⁠

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AYNI KONUDA 12 ŞİKAYET YAPILDI

Business Insider, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan tüketici şikayetleri veri tabanında Tesla'nın geri vites fonksiyonuyla ilgili 12 şikayete ulaştığını açıkladı.

Bu şikayetlerin yedisi, Tesla'nın vites değiştirmeyi tasarlama şeklinin kafa karıştırıcı olduğunu, bazen geri vitese takmak istediklerinde arabayı çalıştırmalarına veya tam tersi duruma yol açmalarına neden olduğunu söyleyen kişilerden geliyor.