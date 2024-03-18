Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmet ve tazimle yad ettiklerini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman.. İşte buydu Çanakkale'yi Geçilmez kılan. 15'lik yiğitlerin nam saldığı bir destan, yüreği imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı muhteşem bir zaferdir Çanakkale... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, vatan topraklarını geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

BAKAN GÜLER: İMKANSIZ DENİLENİ BAŞARAN KAHRAMANLARIN ZAFERİ Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün kutlandığı bu anlamlı günde şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle yad ettiğini belirtti. Çanakkale Zaferi'nin imkansız denileni başaran, canını milli ve manevi değerler için feda etmekten çekinmeyen kahramanların destanı olduğunu bildiren Güler, şöyle devam etti: "Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek vatanın selameti için omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, işgalcilerin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında iman dolu göğüslerini siper etmiş, Çanakkale'yi geçilmez kılarak Türk ordusunun savaşma yeteneğini, cesaretini, kahramanlığını ve asil milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." Güler, her karışı şehitlerin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağı için ortaya konulan kahramanlık ve fedakarlıklar ile Çanakkale'de sergilenen milli ruhun, milletin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesi olduğuna dikkati çekti. REKLAM Çanakkale'de ve sonrasında Milli Mücadele'de zaferin kazanılması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının milletin sahip olduğu bu milli ruh ve şuurla mümkün olduğunu bildiren Güler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de böylesine yiğit ve cesaret timsali bir ordunun komutanlarından biri olarak Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarıyla tarih sahnesine çıktığını ve daha sonrasında Milli Mücadele'nin lideri olduğunu hatırlattı. Ecdadın binbir meşakkat ve zahmetle emanet ettiği cennet vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin en önemli görevleri olduğunu belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti: "Bu vesileyle Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Çobanlı'yı, Selahattin Adil'i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i, Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakar ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." Bakan Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrına başlanılan tarihi dönemde, Çanakkale'de cesaretle sergilenen mücadele ruhundan aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. REKLAM Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anan Güler, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİTLERİMİZ ASLA UNUTULMAYACAK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında, üzerinden değil 109 yıl, 1009 yıl da geçse bu büyük zaferin ve kahraman şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Çanakkale'nin sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destan olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." Bakan Yerlikaya ayrıca, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çanakkale Belgeseli"ni paylaştı. MSB'DEN VİDEOLU 18 MART PAYLAŞIMI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz." Bakanlığın sosyal medya hesabından şehit ailelerine ithafen bir video da yayınlandı. Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor!



18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde, milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur.



Şehitlerimize… pic.twitter.com/Wvd0So4zQC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2024 Mesajda, "Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle" ifadeleri yer aldı.