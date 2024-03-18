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        Haberler Gündem Güncel Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, baba Bülent Cihantimur ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! - Son dakika haberler

        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

        Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğulun karıştığı kaza olayında, baba ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur'un 6 yıl önce hekimlik sicili de darbe aldı. Meslek etiklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Türkiye'nin en eski tıp derneklerinden Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği ile ilişiğinin sonlandırıldığı öğrenildi. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:09
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        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
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        16 yaşındaki Oğlu T.C ile eski eşi Eylem Tok'un karıştığı ölümlü kaza olayının ardından 15 gün sonra şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulup, yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir gün karakolda imza atma yükümlülüğü getirilen estetik cerrahı Bülent Cihantimur'un mesleki sicili de gündem oldu.

        "CİHANTİMUR'UN AMELİYAT SONRASI ANNEMİN YÜZÜ YAMULDU"

        Sanatçı Işın Karaca, annesinin 10 yıl önce Bülent Cihantimur tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında yüzünün yamulduğunu, kulak memesinin yok olduğunu, yanlış ilaç yüzünden annesinin kalbinin durduğunu öne sürerken, Cihantimur'un 2018 yılında ise Türkiye'nin en eski tıp derneklerinden biri olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

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        Fotoğraf: DHA

        TIR ÜSTÜNDE ESTETİK KLİNİĞİNİN REKLAMINI YAPINCA DERNEKTEN MEN EDİLDİ

        Derneğin genel kurul kararı ile üyeliği sonlandırılan Op.Dr. Bülent Cihantimur, hekimlik onuruna ve etik kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği'nden ihraç edildi.

        Fotoğraf: AA

        Cihantimur'un üyeliğini sonlandıran sebepler ise derneğe hastalardan ulaşan şikayetlerin yanında TIR dorsesinde cilt bakımı paket satışları yaparak, estetik kliniğinin pazarlamasını yapması olduğu öğrenildi. Söz konusu kliniğin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün rutin denetimlerinin yanında şikayetler üzerine de denetimlere takıldığı belirtildi. Klinik son olarak 2023 yılının kasım ayında denetlendi.

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        Fotoğraf: DHA

        MAĞDURLAR FORUMLARDA ŞİKAYET ETTİ

        Brezilya poposu olarak bilinen kalça estetiği ile daha çok ününü duyuran Op.Dr. Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu klinikle ilgili forumlarda da hasta şikayetleri yer alıyor.

        Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci
        Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci

        Fotoğraf: DHA

        Dudak dolgusu donan bir kadın ile yüzünde lazer yanıkları olan erkek hasta işlemler sonrası fotoğraflarını paylaşıp, mağduriyetlerini belirtti.

        Fotoğraf: DHA

        Cihantimur'un Şişli'deki lüks estetik merkezi sağlık turizmi kapsamında da çok sayıda yabancı hastayı ağırlıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #bülent cihantimur
        #Eylem Tok
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