Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı! - Hava durumu son dakika haberi

        Son ayların en kuvvetli yağışları bekleniyor! Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı

        Türkiye'nin doğusu kış mevsimine aynen devam ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun, son ayların en kuvvetli yağışları altında kalacağını kaydetti. Sel tehlikesine dikkat çeken Öztel, "Bu durum meteorolojik olarak 'turuncu' uyarı olarak görünüyor, ancak bölgede yer yer "kırmızı" uyarı seviyelerine ulaşan yağışlar görebiliriz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 18.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu hafta Güneydoğu ve Doğu Anadolu, son ayların en kuvvetli yağışları altında kalacak. Pazar akşamından beri süren yağmurlar hız kesmiyor. Salı (yarın) ve çarşamba günleri de sürecek yağışlar nedeniyle Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş, Elazığ başta olmak üzere bölgede sel tehlikesi bulunuyor. Yüksek kesimlerde kar, merkezlerde ve nispeten alçak kesimlerde ise kuvvetli sağanak nedeniyle taşkınlar yaşanabilir.

        Bu durum meteorolojik olarak “turuncu” uyarı olarak görünüyor, ancak bölgede yer yer “kırmızı” uyarı seviyelerine ulaşan yağışlar görebiliriz. Bazı mahalleleri yeniden su basacak, alt geçitlerde gölleşmeler oluşacaktır. Doğu ve Güneydoğu bu riskli ve uzun süreli yağışların etkisinden 23 Mart Mart Cumartesi çıkacak görünüyor. Ayrıca Irak-İran arasında ama özellikle İran’da da yine aşırı yağış sonucu büyük seller olabilir. Salı ve çarşamba günleri bu kesimlerde risk yüksek görünüyor.

        REKLAM

        Doğu Anadolu yükseklerinde gelecek 4-5 gün kar yağışlarıyla geçecek, hatta yer yer kuvvetli kar nedeniyle yollarda ulaşım durabilir. Doğunun yollarında salı gecesinden itibaren 4 gün aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yollarda olacaklara duyuralım, ülkemizin doğusu kışa aynen devam ediyor.

        Batı bölgelerde çarşamba hava soğuyor, İstanbul haftaya az bulutlu ve güneşli başladı ama gölgeler yine soğuk. Hava sadece güneş altında ısıtıyor, 13°C olan sıcaklıklar çarşamba 8-9°C’lere gerileyecek. Çarşamba aynı zamanda İstanbul’un uzun yağmurlu günü, yağış miktarı aşırı olmayacak ama hava ve yer gün boyu ıslak kalacaktır.

        Soğuk hava Marmara’dan 23-24 Mart’ta yani önümüzdeki hafta sonu ayrılıyor, hava sıcaklıkları hafta sonu olduğunda yeniden 15-18°C’lere yükselecek, hatta kıyı Ege’de bu hafta sonu 25°C’ye dahi ulaşabilir. İzmir’de, İstanbul’da ve Ankara’da önce bir soğuk, ardından yaza benzeyen gündüzler yaşanır. Yine de sabah dışarı çıkanlar için mont kaçınılmaz görünüyor. Sabah ve gece hissedilen sıcaklıklar İstanbul’da 6°C, Ankara’da 0°C, İzmir’de 10°C gibi görünüyor. Gün içinde maruz kaldığımız bu geniş sıcaklık aralığı, sağlığımızı biraz zorlayabilir. İlkbahar, mevsimi kıştan devralıyor ve bu süreç sıcaklık dalgalanmalarıyla, yer yer şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla hayat buluyor. Yaklaşan soğukları sağlıkla geçirebilmek dileğiyle.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!