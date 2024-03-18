Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!

Bu hafta Güneydoğu ve Doğu Anadolu, son ayların en kuvvetli yağışları altında kalacak. Pazar akşamından beri süren yağmurlar hız kesmiyor. Salı (yarın) ve çarşamba günleri de sürecek yağışlar nedeniyle Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş, Elazığ başta olmak üzere bölgede sel tehlikesi bulunuyor. Yüksek kesimlerde kar, merkezlerde ve nispeten alçak kesimlerde ise kuvvetli sağanak nedeniyle taşkınlar yaşanabilir.

Bu durum meteorolojik olarak “turuncu” uyarı olarak görünüyor, ancak bölgede yer yer “kırmızı” uyarı seviyelerine ulaşan yağışlar görebiliriz. Bazı mahalleleri yeniden su basacak, alt geçitlerde gölleşmeler oluşacaktır. Doğu ve Güneydoğu bu riskli ve uzun süreli yağışların etkisinden 23 Mart Mart Cumartesi çıkacak görünüyor. Ayrıca Irak-İran arasında ama özellikle İran’da da yine aşırı yağış sonucu büyük seller olabilir. Salı ve çarşamba günleri bu kesimlerde risk yüksek görünüyor.

REKLAM

Doğu Anadolu yükseklerinde gelecek 4-5 gün kar yağışlarıyla geçecek, hatta yer yer kuvvetli kar nedeniyle yollarda ulaşım durabilir. Doğunun yollarında salı gecesinden itibaren 4 gün aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yollarda olacaklara duyuralım, ülkemizin doğusu kışa aynen devam ediyor. Batı bölgelerde çarşamba hava soğuyor, İstanbul haftaya az bulutlu ve güneşli başladı ama gölgeler yine soğuk. Hava sadece güneş altında ısıtıyor, 13°C olan sıcaklıklar çarşamba 8-9°C’lere gerileyecek. Çarşamba aynı zamanda İstanbul’un uzun yağmurlu günü, yağış miktarı aşırı olmayacak ama hava ve yer gün boyu ıslak kalacaktır.