Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Durdurun futbolu inecek var"

"HAKEMİN YAPTIRIMI OLMAMASI"

Fırat Aydınus: "Trabzonspor - Fenerbahçe maçları, son 10-15 yıl içerisinde ambiyansıyla, hararetiyle çok farklı bir konseptte oynanıyor. Bu yeni bir şey değil. Çeşitli nedenlerden ötürü has bir durum. Buna benzer çok maçlar yönettim. İçinde yaşarken dışarıdan bakıp da bu denli 'Aman allahım, futbol mu bu? Biri izah etsin' bana diyorsun. Dışarıdan bakınca çok vahim. Farklı bir bakış açısıyla baktım. Biz futbol maçları yönetmemişiz demek ki. Futbolsa bu biri izah etsin, başından sonuna. Şu maçta mesela Halil Umut Meler'in verdiği teknik kararlar, gol öncesi faul mü değil mi, penaltıda kırmızı sarı mı, saha içinde meşale yanarken Halil Umut meşaleye bakıyor yan tarafta faul oluyor, kaleciye atılan, kendi takım futbolcusuna, rakip futbolcuya, hakeme hedef gözetmeksizin atılanlar, oyunun duruması defalarca... Hakem tarafından yaptırım uygulanması uygulanmaması. Futbolun içerisinde bir parça olarak skorla, sonuçla, oyunla bu ilişkili diyerek..." [TV 8.5]