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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında: TÜRKİYE'DE SKANDAL - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından büyük olaylar çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olaylar Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:15
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        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

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        Trabzonspor -Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:

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        İNGİLİZ BASINI

        BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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        The Sun: Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi.

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        Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

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        Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

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        HOLLANDA BASINI

        De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.

        8

        Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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        İSPANYOL BASINI

        Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.

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        Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

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        İTALYAN BASINI

        Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı.

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        Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.

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        Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu?

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        Türkiye Ligi’nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.

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        La Gazetta: Batshuayi’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

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        FRANSIZ BASINI

        L’equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.

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        Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi

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        RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

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        ALMAN BASINI

        Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı.

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        Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.

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        Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund’un eski oyuncusundan (Michy Batshuay) sert vuruşlar!

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        PORTEKİZ BASINI

        A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.

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