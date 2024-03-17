Trabzon'da maç sonu saha karıştı: Fenerbahçeli futbolculara saldırı!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Bir Trabzonspor taraftarı Dominik Livakovic'e yumruk attı.
Fenerbahçeli Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı.
Bright Osayi-Samuel ise sahaya giren bir taraftarla arbede yaşadı.
Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu.
İşte Trabzon'daki utanç görüntüleri: