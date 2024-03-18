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        Haberler Gündem Güncel Kafedeki çatışmada oğlu öldürülen Baba Tuncay Ayrancı'dan İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!

        İstanbul'da kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan suç örgütü liderinin izi iddiası!

        İstanbul Sarıyer'de bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada öldürülen Mazlum Ayrancı'nın babası saldırıyla ilgili iddialarda bulundu. Baba Tuncay Ayrancı, olayla ilgili İsveç'te yaşadığını belirttiği bir suç örgütünün liderini suçladı. Yine Sarıyer'de geçtiğimiz yıl bir site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:36
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        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
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        Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada öldürülen Mazlum Ayrancı'nın babası saldırıyla ilgili İsveç'te yaşadığını belirttiği suç örgütünü liderini suçladı.

        DHA'nın haberine göre Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı.

        Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 saldırgan ise kaçtı. Baba Tuncay Ayrancı, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.

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        Tuncay Ayrancı, "Rawa Majid, medyada yer alıyordu, benim oğlumu bitirdi. Bu mafya neden buradaydı" dedi. Ayrancı, "Dün akşam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşları kendisine 'gitme' dedi ama dinlemedi. Artık ne olduysa oldu. Ben 2 hafta işe gitmem, çocuğumu defnederim. Sonra onların alnının çatısına 'Mazlum' yazarım, ben yapmasam arkadaşları yapar. Norveç'ten Adana'ya kadar Mazlum'u sevenler var. İsveç'te herkes Mazlum'u tanır" dedi. Mazlum Ayrancı'nın cenazesi defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.

        İSVEÇ UYRUKLULAR EYLÜL AYINDA DA ÇATIŞTILAR

        Yine Sarıyer'de geçen yıl 15 Eylül'de site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etmişti. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmez üzere göç idaresine teslim edilmişti. Bu çatışmada da Rawa Majid'in adı geçmişti.

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