Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada öldürülen Mazlum Ayrancı'nın babası saldırıyla ilgili İsveç'te yaşadığını belirttiği suç örgütünü liderini suçladı.

DHA'nın haberine göre Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 saldırgan ise kaçtı. Baba Tuncay Ayrancı, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.

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Tuncay Ayrancı, "Rawa Majid, medyada yer alıyordu, benim oğlumu bitirdi. Bu mafya neden buradaydı" dedi. Ayrancı, "Dün akşam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşları kendisine 'gitme' dedi ama dinlemedi. Artık ne olduysa oldu. Ben 2 hafta işe gitmem, çocuğumu defnederim. Sonra onların alnının çatısına 'Mazlum' yazarım, ben yapmasam arkadaşları yapar. Norveç'ten Adana'ya kadar Mazlum'u sevenler var. İsveç'te herkes Mazlum'u tanır" dedi. Mazlum Ayrancı'nın cenazesi defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.