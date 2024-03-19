AFP, Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 gününü mercek altına aldı

Arjantin'de devlet başkanlığı koltuğuna 10 Aralık'ta oturan Javier Milei, görevde 100 günü geride bıraktı.

Fransız haber ajansı AFP, sıradışı vaatleriyle seçim kampanyası döneminde tartışma yaratan Milei'nin iktidarını mercek altına aldı.

Kira ücretlerine getirilen üst sınırın kaldırılması ve çalışma kanunlarının gevşetilmesi gibi 300'den fazla yasa ve yönetmelik değişikliğini içeren "mega kararname", geçen hafta Senato'da reddedildi.

AFP, "Milei'nin hırslı planları yasal açıdan planladığı gibi gitmedi" ifadesini kullandı. Zira Devlet Başkanı'nın partisi, iki meclisli Arjantin Parlamentosu'nda azınlıkta. Haberde rakiplerinin, Milei'nin reformlarını defalarca reddettiği vurgulandı.

Hükümet, bilimsel araştırmalara ve sinema endüstrine sağladığı fonları da kestiği için eleştiriliyor.

Bununla birlikte "Çılgın Jaiver", devlete ait haber ajansı Telam'ı ve ayrımcılıkla mücadele kurumunu kapattığı için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Milei, 10 Aralık 2023'te başa geçer geçmez bakanlıkların sayısını 19'dan 9'a düşürürken 50 bin kamu görevlisinin işine son verip bütün yeni kamu ihalelerini askıya aldı. Hükümet, yakıt ve ulaşım sübvansiyonlarını da kıstı. Ülke 12 yıl sonra bütçe fazlası verdi.

Uzmanlar, mega kararnamenin kabul edilse bile anayasaya aykırı olabileceğini söyledi.

Ekonomist Marina Dal Poggetto, "İstikrar, ilk başta düşünülenden daha iyi ilerliyor, ancak yönetimle ilgili soru işaretleri var" ifadesini kullandı.

Elcano Kraliyet Enstitüsü'nden araştırmacı Carlos Malamud, "Milei, siyasi ve ekonomik projesini saatte 100 kilometre hızla ilerletmek istiyor ancak hükümetin seyir hızı çok daha düşük" değerlendirmesinde bulundu.

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YOKSULLUK ORANI FIRLADI

Ajans, "Milei göreve gelirken işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğine dair uyarmıştı ve öyle de oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Örneğin hükümet, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edip enerjiyle ulaşımda sübvansiyonları azalttı. Arjantinlilerin alım gücü böylece düştü ve ekonomik büyüme yavaşladı.

Ülkede şubatta aylık enflasyon artış hızı düşse de yıllık enflasyon yüzde 276'ya ulaştı . Arjantin Katolik Ünversitesi'nin geçen ay yayımladığı araştırmada 46 milyon nüfuslu ülkede yoksulluk oranının yüzde 57,4'e ulaştığı belirtildi.

Hükümet bir yandan da denetlemeler yapılana kadar yaklaşık 40 bin aşevine gönderilen yardımları durdurdu.

Ülkede, Milei'nin politikalarına tepki gösteren protestocular dün sakaklara çıktı. Polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti.