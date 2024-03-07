Arjantin'in "Çılgın Javier'i" rakiplerini sosyal medyada hedef tahtasına oturtuyor

Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei, sosyal medya hesaplarındaki gönderileriyle sık sık gündem oluyor. Devlet başkanlığı koltuğuna yaklaşık üç ay önce oturan siyasetçi, paylaşımlarıyla Fransız haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti.

AFP dün geçtiği "Arjantin'in ‘trol' devlet başkanı" başlıklı haberinde şu ifadeleri yer verdi:

"Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei elinde telefonla rakiplerine saldırarak, tuhaf mimler yayımlayarak ve retweet'leriyle çevrimiçi ‘trol' olarak adlandırılan bir sosyal medya bağımlısı haline geldi."

Ajans, 53 yaşındaki siyasetçinin seçim kampanyasında halkın arasına elektrikli testereyle çıkmasını, kendisini "aslan" diye tanımlamasını ve dünya liderlerine hakaret etmesini hatırlattı. Habere göre Milei, 10 Aralık'ta göreve başladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttırdı.

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Milei'nin bu tarih itibarıyla X'te 14 bin tweet beğendiği, 4 bini aşkın gönderiyi retweet'lediği ve 111 tweet attığı görüldü.

Ülkesinde yayın yapan LN+ adlı kanalda konuşan Arjantin lideri, "Sosyal medyayı kahvaltıda, öğle yemeğinde ve geceleri kullanıyorum. Seyahat ederken biraz daha yoğun oluyorum" demişti.

Milei, geçen ay ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı ziyarette 1100'den fazla retweet etmişti.

RAKİPLERİNE "FARE" DEDİ

Arjantin'in "Çılgın Javier'i", X ve Instagram gibi platformları, ekonomi politikalarını desteklemeyen siyasetçilere hakaret etmek için dek kullanıyor. Örneğin Milei, bazı milletvekillerinin fotoğraflarını ve adlarını paylaşıp onlara "fare" demişti.

Milei, fon kesintileri sebebiyle petrol arzını durdurabileceklerini söyleyen Chubut Valisi Ignacio Torres'in görüntüsünün pornografik bir fotoğrafa eklendiği mimi paylaşmıştı. Devlet Başkanı, Torrees'in down sendromlu bireye benzetildiği mimi de takipçilerine sunmuştu. Bunun ardından Arjantin Down Sendromu Derneği, Milei'ye tepki göstermişti.

"TRUMP'A GÖRE DAHA DENGESİZ"

AFP'ye konuşan Arjantinli siyaset bilimci Ernesto Calvo, Milei'nin sosyal medya kullanımının eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hatırlattığını savundu. Calvo, "Ama Trump'a göre biraz daha dengesiz" dedi.

Sosyolog Silvio Waisbord ise 26 Ocak'ta Anfibia adlı dergide yayımlanan yazısında Milei'nin "mevcut sosyal medya kültürüne uygun bir influencer trol profili" çizdiğini ifade etti. Waisbord sözlerini şöyle sürdürdü:

"Troller diğer kişileri, düşmanlarını ve karşılaştıkları herkesi aşağılar. Bunlar, hakaret etmekten ve küçümsemekten zevk alan provokatörlerdir."

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.