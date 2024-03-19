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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Oyuncuların hayatları tehlikedeydi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Oyuncuların hayatları tehlikedeydi!

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:58
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

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        Branco, Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydetti.

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        "OYUNCULARIMA YÖNELİK SUÇLAMALAR TEMELSİZ"

        Portekizli futbol adamı, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu" dedi.

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        "NEFSİ MÜDAFAA İÇİNDE HAREKET ETTİLER"

        Oyuncularının hayati bir tehlike atlattığını belirten Branco, "Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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