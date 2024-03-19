TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin kurula sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası ya da saha kapatma (seyircisiz oynama) cezası verilmesi gündemde...

TRABZONSPOR'A 5 MAÇ CEZA KAPIDA Trabzonspor'un usulsüz seyirci alma, küfürlü ve çirkin tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, bordo-mavililer bu durumda en az 5 maç saha kapatma cezası alabilir...