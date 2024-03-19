Gözler hukuk ve disiplin kurulunda! Ceza süreci nasıl işleyecek?
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için gözler disiplin sürecine çevrildi. Trabzonspor Kulübü'ne nasıl bir ceza verilecek? Saldırganlara müdahale eden Fenerbahçeli oyuncular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek mi?
TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin kurula sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası ya da saha kapatma (seyircisiz oynama) cezası verilmesi gündemde...
TRABZONSPOR'A 5 MAÇ CEZA KAPIDA
Trabzonspor'un usulsüz seyirci alma, küfürlü ve çirkin tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, bordo-mavililer bu durumda en az 5 maç saha kapatma cezası alabilir...
OSAYI, BATSHUAYI VE OOSTERWOLDE DE PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR
Fenerbahçe'de ise taraftarların saldırılarına müdahale eden ve karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevki merak konusu oldu. Kritik detay ise bu durumda talimat FDT'nin 45. maddesi uyarınca yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek. Bugün sevklerin, perşembe günü cezaların açıklanması bekleniyor.