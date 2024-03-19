Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sahada yaşanan olaylar sonrası 12 kişi gözaltına alındı. Peki şimdi ne olacak? Hukukçular ne diyor? Kimlere ne cezalar verilebilir? Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi? Trabzonspor'u habgi cezalar bekliyor?. İşte olay maç sonrası alınabilecek kararlar....
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
TFF'DEN OLAYLI MAÇ SONRASI AÇIKLAMA
Olaylı maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.
Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.
Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."
ALİ KOÇ: GEREKİRSE ALT LİGE DÜŞERİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı maçın ardından kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyururken, ligden çekilmeyle ilgili, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok! Gerekirse alt lige düşeceğiz" ifadesini kullandı.
TRABZONSPOR BAŞKANI: HİÇ KİMSE TARAFTARIMIZI OLAYLARIN ÖNÜNE MEZE ETMEYE KALKMASIN
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olaylı karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulüp yönetiminin tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip ettiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti;
"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
12 GÖZALTI
Olaylı maçın ardından İçişleri Bakanlığıda soruşturma başlattı ve 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FIFA BAŞKANI: ŞİDDET KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ
FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Infantino açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Infantino ayrıca, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır." dedi.
Infantino yaşananlarla ilgili son olarak, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.
KİMLERİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?
Olaylı karşılaşmanın ardında gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrildi. Peki şimdi ne olacak? Hukukçular ne diyor? Kimlere ne cezalar verilebilir? Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi? Trabzonspor'a nasıl bir ceza verilebilir?
Hukukçulara göre bazı Fenerbahçeli futbolcular da ceza alabilir. Hukukçular daha önce 5 maça kadar seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası verildiği örneklerini dile getirerek, Trabzonspor'a da bu cezalardan birinin veya tamamının verilebileceği görüşünde. Ayrıca gözaltına alınan taraftarların da sahaya girip olay çıkardıkları gerekçesiyle 1 ila 3 yıl arasında ceza almaları söz konusu.
Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yapacağı toplantıya çevrildi.