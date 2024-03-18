Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

İlçe açıklarında farklı zamanlarda, görevli Sahil Güvenlik Mobil Botları ile Radarı tarafından tespit edilen hareketli 3 lastik bot durdurularak 13'ü çocuk 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

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