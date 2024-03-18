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        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:45
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        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karar sularına itilen can salındaki 12'si çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        İlçe açıklarında farklı zamanlarda, görevli Sahil Güvenlik Mobil Botları ile Radarı tarafından tespit edilen hareketli 3 lastik bot durdurularak 13'ü çocuk 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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