Oruç tutarken acıkmamak için: Sahurda tüketildiğinde tok tutan 10 yiyecek
İyi bir sahur yapıldığında insanlar oruç tutarken daha enerjik olabilirler. Sahurda düzgün beslenilmediğinde ise düşük enerji seviyeleri ve baş ağrıları gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Peki, daha iyi hissetmek için neler tüketilebilir? İşte, Ramazan ayında gün içerisinde yorgun ve bitkin hissetmemek için sahurda tüketilebilecek yiyecekler!
Sahur olarak adlandırılan öğün, İslam geleneğinde önemli bir yer tutar. İnsanların rutin beslenme tarzının dışında bir yeme şekli uygulandığından dolayı bu duruma adapte olamayanlar, açlıklarını kontrol etmekte zorlanabilir. Bu yüzden sahurda tüketilince tok tutan ve gün içerisinde dinç kalınmasını sağlayacak bazı yiyecekleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...
1. AVOKADO GİBİ SAĞLIKLI YAĞLAR
Sağlıklı yağlar, gün boyu tok tutmaya yardımcı olan besinlerdendir ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Sağlıklı yağ örnekleri şunları içerir: Avokado, fındık ve öğütülmüş keten tohumu.
2. MEYVE VE SEBZELER
Meyve ve sebzeler lif bakımından zengindir. Bununla birlikte çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bazı meyveler/sebzeler ayrıca oruç tutarken sıvı alımınıza yardımcı olabilecek yüksek su içeriğine sahiptir.
Daha yüksek su içeriğine sahip, salatalık ve marul sahurda tüketilebilir.
3. ELMA
Elma içerdiği şeker oranıyla kan şekerini dengeleyebilen ve bol lif içeren meyvelerden biridir. Bunun yanı sıra, içindeki pektin adlı bileşik sayesinde hem uzun süre tokluk hissi verebilir hem de sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayabilir.
4. MUZ
İyi bir potasyum kaynağı olan muz, sahurda tüketildiğinde tok kalmanızı sağlayabilir.
5. TARÇIN
Tarçın da elma gibi kan şekerini dengeleyebilen baharatlardan biridir. Yoğurt, süt ve meyvelerin üzerine ekleyebileceğiniz tarçın sayesinde oruç tutarken uzun bir süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.
6. YULAF GİBİ TAM TAHILLI KARBONHİDRATLAR
Karbonhidratlar size enerji sağlar ancak birçok kişi sahur sırasında basit karbonhidratları (beyaz ekmek gibi) yeme hatasına düşerek kısa sürede acıkabilir. Bununla birlikte tam tahıllı karbonhidratlar ise lif açısından zengindir, bu da enerjinin vücutta daha yavaş emileceği anlamına gelir.
Yani daha uzun süre tok ve enerjik hissetmeye yardımcı olabilir. Yulaf, kinoa ve arpa gibi gıdalar tam tahıllı yiyeceklere örnek verilebilir. Bunun yanı sıra kalorisi düşük ve lif oranı yüksek olan yulaf ideal bir sahur seçeneğidir. Yarım bardak (yaklaşık 40 gram) yulaf 154 kalori, 4 gram lif ve 5 gram protein içerir.
7. KURUYEMİŞLER
Ceviz, çiğ badem, fındık gibi kuruyemişler içerdikleri sağlıklı yağlar ve diyet lifleri sayesinde tok kalmanıza destek olabilir. Ancak bu kuruyemişleri tüketirken tuzsuz ve işlenmemiş olanları tercih etmeniz gerekebilir. Tuz, gün içinde daha çok susamanızı sağlayabilir.
8. SÜT GİBİ PROTEİN YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR
Protein, tokluğu karbonhidrat ve yağlardan daha fazla artırdığı için gün içinde tok kalmanız açısından daha çok işe yarayabilir. Bu yüzden çok fazla doymuş yağ alımını azaltmak için sahurda protein tüketmek iyi olabilir. İyi protein kaynakları arasında yağsız et, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, tofu ve süt ürünleri bulunur.
9. YUMURTA
Vitamin ve protein açısından zengin olan yumurtaları sahurda tercih ederek gün içinde daha tok hissedebilirsiniz. Ancak haşlanmış ya da poşe yumurta tüketmek daha iyi olabilir. Yağda yapılan yumurta daha çok susamanıza neden olabilir.
10. LOR PEYNİRİ
Protein yönünden zengin olan lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir. Ayrıca tuzsuz olduğu için gün boyu susamanızı engelleyebileceğinden sahurda sofranızda lor peynirine yer verebilirsiniz.
Kaynak: Masnad, Buzzfeed, the Healthy Muslims, Health