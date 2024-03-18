Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Sahurda bir de bunları deneyin! Hem dinç hem de tok tutacak 10 yiyecek: Klasik sahur menüsüne eklenebilecek tok tutan 10 yiyecek...

        Oruç tutarken acıkmamak için: Sahurda tüketildiğinde tok tutan 10 yiyecek

        İyi bir sahur yapıldığında insanlar oruç tutarken daha enerjik olabilirler. Sahurda düzgün beslenilmediğinde ise düşük enerji seviyeleri ve baş ağrıları gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Peki, daha iyi hissetmek için neler tüketilebilir? İşte, Ramazan ayında gün içerisinde yorgun ve bitkin hissetmemek için sahurda tüketilebilecek yiyecekler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sahur olarak adlandırılan öğün, İslam geleneğinde önemli bir yer tutar. İnsanların rutin beslenme tarzının dışında bir yeme şekli uygulandığından dolayı bu duruma adapte olamayanlar, açlıklarını kontrol etmekte zorlanabilir. Bu yüzden sahurda tüketilince tok tutan ve gün içerisinde dinç kalınmasını sağlayacak bazı yiyecekleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        2

        1. AVOKADO GİBİ SAĞLIKLI YAĞLAR

        Sağlıklı yağlar, gün boyu tok tutmaya yardımcı olan besinlerdendir ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Sağlıklı yağ örnekleri şunları içerir: Avokado, fındık ve öğütülmüş keten tohumu.

        3

        2. MEYVE VE SEBZELER

        Meyve ve sebzeler lif bakımından zengindir. Bununla birlikte çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bazı meyveler/sebzeler ayrıca oruç tutarken sıvı alımınıza yardımcı olabilecek yüksek su içeriğine sahiptir.

        4

        Daha yüksek su içeriğine sahip, salatalık ve marul sahurda tüketilebilir.

        5

        3. ELMA

        Elma içerdiği şeker oranıyla kan şekerini dengeleyebilen ve bol lif içeren meyvelerden biridir. Bunun yanı sıra, içindeki pektin adlı bileşik sayesinde hem uzun süre tokluk hissi verebilir hem de sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayabilir.

        6

        4. MUZ

        İyi bir potasyum kaynağı olan muz, sahurda tüketildiğinde tok kalmanızı sağlayabilir.

        7

        5. TARÇIN

        Tarçın da elma gibi kan şekerini dengeleyebilen baharatlardan biridir. Yoğurt, süt ve meyvelerin üzerine ekleyebileceğiniz tarçın sayesinde oruç tutarken uzun bir süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

        8

        6. YULAF GİBİ TAM TAHILLI KARBONHİDRATLAR

        Karbonhidratlar size enerji sağlar ancak birçok kişi sahur sırasında basit karbonhidratları (beyaz ekmek gibi) yeme hatasına düşerek kısa sürede acıkabilir. Bununla birlikte tam tahıllı karbonhidratlar ise lif açısından zengindir, bu da enerjinin vücutta daha yavaş emileceği anlamına gelir.

        9

        Yani daha uzun süre tok ve enerjik hissetmeye yardımcı olabilir. Yulaf, kinoa ve arpa gibi gıdalar tam tahıllı yiyeceklere örnek verilebilir. Bunun yanı sıra kalorisi düşük ve lif oranı yüksek olan yulaf ideal bir sahur seçeneğidir. Yarım bardak (yaklaşık 40 gram) yulaf 154 kalori, 4 gram lif ve 5 gram protein içerir.

        10

        7. KURUYEMİŞLER

        Ceviz, çiğ badem, fındık gibi kuruyemişler içerdikleri sağlıklı yağlar ve diyet lifleri sayesinde tok kalmanıza destek olabilir. Ancak bu kuruyemişleri tüketirken tuzsuz ve işlenmemiş olanları tercih etmeniz gerekebilir. Tuz, gün içinde daha çok susamanızı sağlayabilir.

        11

        8. SÜT GİBİ PROTEİN YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR

        Protein, tokluğu karbonhidrat ve yağlardan daha fazla artırdığı için gün içinde tok kalmanız açısından daha çok işe yarayabilir. Bu yüzden çok fazla doymuş yağ alımını azaltmak için sahurda protein tüketmek iyi olabilir. İyi protein kaynakları arasında yağsız et, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, tofu ve süt ürünleri bulunur.

        12

        9. YUMURTA

        Vitamin ve protein açısından zengin olan yumurtaları sahurda tercih ederek gün içinde daha tok hissedebilirsiniz. Ancak haşlanmış ya da poşe yumurta tüketmek daha iyi olabilir. Yağda yapılan yumurta daha çok susamanıza neden olabilir.

        13

        10. LOR PEYNİRİ

        Protein yönünden zengin olan lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir. Ayrıca tuzsuz olduğu için gün boyu susamanızı engelleyebileceğinden sahurda sofranızda lor peynirine yer verebilirsiniz.

        Kaynak: Masnad, Buzzfeed, the Healthy Muslims, Health

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"