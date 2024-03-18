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        Haberler Televizyon Demet Evgar'ın "Ne oldu cerrahım?" sahnesinin kamera arkası

        Demet Evgar'ın "Ne oldu cerrahım?" sahnesinin kamera arkası

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinde, 'Bahar'ı canlandıran Demet Evgar'ın "Ne oldu cerrahım?" repliği izleyiciler arasında alkış topladı. Evgar'ın doğaçlama yeteneğiyle oluşturduğu bu sahne, izleyicileri güldürmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:46
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        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
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        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'daki "Ne oldu cerrahım?" replikli sahneyi, Demet Evgar'ın doğaçlamayla oluşturduğu anlaşıldı.

        Demet Evgar tarafından canlandırılan 'Bahar'ın; "Ne oldu cerrahım?" diyerek kocasına laf attığı replik, izleyicileri gülme krizine soktu. Evgar'ın doğaçlama sahnesi, sosyal medyada da gündem oldu.

        'Bahar’ın hastanede hayatını kurtardığı hasta tarafından aldığı teşekkür sonrası, kendisini sürekli küçük gören ve başarısız olacağını iddia eden eşi 'Timur’a verdiği cevap alkış topladı. Odadan çıkarken 'Timur’a dönen 'Bahar'; "Ne oldu cerrahım" dedi. 'Bahar’ın bu ince göndermesi, setteki oyuncular arasında kahkahalara neden oldu.

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        #demet evgar
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın
        #Ne oldu cerrahım
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