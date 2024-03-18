Demet Evgar'ın "Ne oldu cerrahım?" sahnesinin kamera arkası

SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'daki "Ne oldu cerrahım?" replikli sahneyi, Demet Evgar'ın doğaçlamayla oluşturduğu anlaşıldı.

Demet Evgar tarafından canlandırılan 'Bahar'ın; "Ne oldu cerrahım?" diyerek kocasına laf attığı replik, izleyicileri gülme krizine soktu. Evgar'ın doğaçlama sahnesi, sosyal medyada da gündem oldu.

'Bahar’ın hastanede hayatını kurtardığı hasta tarafından aldığı teşekkür sonrası, kendisini sürekli küçük gören ve başarısız olacağını iddia eden eşi 'Timur’a verdiği cevap alkış topladı. Odadan çıkarken 'Timur’a dönen 'Bahar'; "Ne oldu cerrahım" dedi. 'Bahar’ın bu ince göndermesi, setteki oyuncular arasında kahkahalara neden oldu.