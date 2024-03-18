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        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:28
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        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ay süren takip sonucu Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde vatandaşların arazilerini tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip üçüncü kişilere satan bir örgütün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Muğla, Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, tabanca, 3 şarjör, 184 tabanca fişeği, samuray kılıcı, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 cep telefonu, 5 hard disk, 9 bilgisayar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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