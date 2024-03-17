12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

Bambino sınıfından da Yalıkavak Yelken Spor Kulübünden Zeynep Sude Acıel birinci oldu.

Cengiz Eren Güvenç, optimist juniorda ilk sırada yer alırken, optimist kızlarda ise Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Yasemin Yıkıcı birincilik elde etti.

İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak birinci, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Tayfun Türk de üçüncü oldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 389 sporcu mücadele etti.

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