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        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:29
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        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 389 sporcu mücadele etti.

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan yarışlar, İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi.

        İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak birinci, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Tayfun Türk de üçüncü oldu.

        Cengiz Eren Güvenç, optimist juniorda ilk sırada yer alırken, optimist kızlarda ise Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Yasemin Yıkıcı birincilik elde etti.

        Bambino sınıfından da Yalıkavak Yelken Spor Kulübünden Zeynep Sude Acıel birinci oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa, madalya ve hediyeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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