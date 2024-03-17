Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!

24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, bir saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2X850 HP olmak üzere toplam 1700 HP güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.