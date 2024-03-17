İşe giderken başından vuruldu!

Eşini son olarak sahurda gördüğünü söyleyen Yusuf Esen (28), "Eşimi en son sahurda gördüm. Ben işe gittim. Saat 7'de bana cep telefonu ile 'Evden çıktım işe gidiyorum' diye mesaj attı. Sonra polis aradı. Çok üzgünüm. Tek isteğim katilin biran evvel yakalanması" diye konuştu.