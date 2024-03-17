Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.

Kabul edelim ki İslam dünyası çok iyi bir sınav veremedi. Pek çok girişimde bulunuldu ama bütün bu diplomatik çabalar İsrail'in şımarıklığının karşısında gereken tesiri sağlayamadı.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi.