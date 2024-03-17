Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Hakemler kuralı bilmiyor galiba

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından mücadelenin hakemlerini kural bilmemekle suçladı.

Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar, ikinci yarı çok daha hareketli geçti. Çok pozisyon oldu. Hem bulduk, hem verdik. 7 gol de bunun karşılığı. Çok pozisyon bulmak, Galatasaray gibi bir takıma karşı artı. Pozisyon vermeyi ise düzeltmemiz gerekiyor. Maçtan önce planladığımız doğru geçişleri yaptık. Risk aldık, beraberliğe çıkalım, bir puan alalım düşüncemiz yok. Keyif almak istiyoruz." dedi.

REKLAM "HAKEM TEMPOMUZA AYAK UYDURAMIYOR" Uğurlu, "Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor." dedi.

"HAKEMLER KURALLARA HAKİM DEĞİL" Maçın 79. dakikasında Claudio Winck'e çıkan kırmızı kart ve verilen penaltı hakkında Uğurlu, "Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Kurallara pek hakim değiliz herhalde." ifadelerini kullandı.