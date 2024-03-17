Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Hakemler kuralı bilmiyor galiba - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Hakemler kuralı bilmiyor galiba

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından mücadelenin hakemlerini kural bilmemekle suçladı.

        Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar, ikinci yarı çok daha hareketli geçti. Çok pozisyon oldu. Hem bulduk, hem verdik. 7 gol de bunun karşılığı. Çok pozisyon bulmak, Galatasaray gibi bir takıma karşı artı. Pozisyon vermeyi ise düzeltmemiz gerekiyor. Maçtan önce planladığımız doğru geçişleri yaptık. Risk aldık, beraberliğe çıkalım, bir puan alalım düşüncemiz yok. Keyif almak istiyoruz." dedi.

        REKLAM

        "HAKEM TEMPOMUZA AYAK UYDURAMIYOR"

        Uğurlu, "Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor." dedi.

        "HAKEMLER KURALLARA HAKİM DEĞİL"

        Maçın 79. dakikasında Claudio Winck'e çıkan kırmızı kart ve verilen penaltı hakkında Uğurlu, "Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Kurallara pek hakim değiliz herhalde." ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE İÇİN OYNUYORSUNUZ FALAN BUNLAR DOĞRU DEĞİL"

        Galatasaray'ın maç sonundaki sevincini de eleştiren Kasımpaşa'nın hocası, "Ben her zaman tüm rakipleri tebrik etmeye çalışıyorum. Bunu Okan Buruk için söylemiyorum. Ama büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde! Biz o karakterde ne hocalarız ne insanlarız! Bu şekilde itham ederseniz, devre arasında ve maç sonunda, "Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil. Bilmiyorum neden yaptılar ama bu bizi rahatsız etti." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        18 maçtır yenilmiyor!
        18 maçtır yenilmiyor!
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Rusya: Macron, Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
        Rusya: Macron, Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro