Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Dizide karakterine Alev karakteri tarafından 'Pink' ve 'Pinko' gibi lakaplar takılırken Sibel Taşçıoğlu, setteki lakabının 'Pinko Mama' olduğunu söylerken; “Pembe’nin sevmediğim çok yönü olsa da sempatik bir kadın aslında. Geleneksel Türk annesi olarak görebileceğimiz bir karakter” diyerek Pembe ile kurduğu empatiyi dile getirdi.

“SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİYOR AMA HALK KUCAKLIYOR” 'Kızılcık Şerbeti’ ile birlikte tanınırlığının arttığını söyleyen Sibel Taşçıoğlu; “Pembe’nin yaptıkları yüzünden sosyal medyada karakter, yerden yere vurulsa da halk, beni sokakta kucaklıyor” dedi. REKLAM

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARYOSUNU 'PİNKO' YAZSA… Ömür Sabuncuoğlu, çok sevilen dizinin senaryosunu bir süreliğine Pembe’nin yazmasını hayal etmesini istediği Sibel Taşçıoğlu; “Abdullah Bey'in yeniden Pembe’yi sevmesini sağlardım. Nursema’nın Umut ile ayrılmasını isterdim. Umut’un fakir edebiyatından bıktım. Ayrıca Doğa’ya Pembe’den özür diletirdim” dedi.