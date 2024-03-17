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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında karşılaştığı Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:38
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında karşılaştığı Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi.

        Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da misafir takım 12-11 üstün tamamladı.

        Karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Metodija Ilievski ve Mihajlo Ilievski yönetti.

        Armada Praxis Yalıkavak bu skorla, Avrupa Kupası'na veda etti.

        Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan ilk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya 33-29 yenilmişti.

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