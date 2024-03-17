Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya Mitingi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Konya vefanın şehridir. Buraya her gelişimde sizlerle büyük bir vefa ve dostluk kucaklaşması yaşıyorum. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Hep Konya ile birlikte yol yürüdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte gerçekleştireceğiz.

"110 BİN KİŞİ BURADA"

Şimdi emniyetten sordurdum meydanda ne kadar katılım var diye. Yollar hariç evet 110 bin kişi burada. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim ve sandık değil, kutlu bir davayı yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz.

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"KONYA SADECE KENDİ SINIRLARINDAN İBARET BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını ve sancağı da en yükseğe çıkaracağını inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda emsalsiz olmak yakışır. Unutmayınız Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Nice şehirlere şahlık yapmıştır Konya. Sadece kendisi kalkınmakla gelişmekle kalmadı herkese faydası dokundu.

Son deprem felaketinde de gördük ki Konya tüm mazlumlara gönüllerini açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine çok sayıda destekte bulundu.

"SAYISIZ SALDIRIYI BERTARAF ETTİK"

Ülkemize yönelik sayısız saldırıların önüne set çektik. Sayısız saldırıyı bertaraf ettik. Ülkemizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak geliştirdik. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız demokrasi, hak, özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik.

"CHP YİNE DEM İLE GİZLİ SAKLI BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDE"

CHP yine DEM ile gizli saklı bir işbirliği içinde. Bu işbirliğini milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri ve belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den.

"SİNSİ OYUNA KATILAN BAŞKA AKTÖRLER DE VAR"

Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler.

Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Sırf AK Parti ve Erdoğan husumetiyle siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. "