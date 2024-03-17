Fethiyespor - Uşakspor: 4-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, evinde 5 puanlı sonuncu Uşakspor'u farklı mağlup etti: 4-0. Uşakspor bu sonuçla kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirdi.

Maça hızlı başlayan Fethiyespor 6'ncı dakikada Ramazan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Fethiyespor dakikalar 19'u gösterdiğinde Nurettin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ahmet Dereli 41'inci dakikada Fethiyespor'un 3'üncü golünü kaydederken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. Murat, 66'ncı dakikada skoru 4-0'a getirdi. Fethiyespor, bu maçtan galip ayrılıp puanını 39'a çıkardı, Uşakspor ise 5 puanla sonunculuktan kurtulamadı ve bitime 7 maç kala matematiksel olarak resmen küme düştü.