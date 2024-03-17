Kasımpaşa-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa

Galatasaray:Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı. Son olarak EMS Yapı Sivasspor ile oynanan 16. hafta maçından 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 lig maçını da kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü. Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı,

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.