Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Macron’un Ukrayna’ya birlik gönderme konusunda "tuhaf şeyler" söylediğini belirtti.

Macron’un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı" ifadesini kullandı.

REKLAM

KARA OPERASYONU VE ATEŞKES MESAJI

Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası dün uçakta Fransız gazetesi Le Parisien'e açıklamalarda bulunmuştu.

Macron, kamuoyunda Scholz ile aralarında Ukrayna ile ilgili gerginlik olduğu yönündeki haberlere ilişkin, Alman Şansölye ile arasında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi.

Stratejik farklılıklar konusunda bir tartışmanın başlamasına izin vermemek için hızla Almanya'ya gittiğini belirten Macron, Alman Şansölye ile hedefler ve Ukrayna hakkında "büyük bir ortak görüş" içinde olduklarını kaydetti.

Macron, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna konusunda "birbirinin tamamlayıcı gücünden" faydalanabileceği mesajını verdi.