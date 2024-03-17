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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarına tepki gösterdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:32
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        Rusya: Macron, Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

        Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Macron’un Ukrayna’ya birlik gönderme konusunda "tuhaf şeyler" söylediğini belirtti.

        Macron’un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı" ifadesini kullandı.

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        KARA OPERASYONU VE ATEŞKES MESAJI

        Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası dün uçakta Fransız gazetesi Le Parisien'e açıklamalarda bulunmuştu.

        Macron, kamuoyunda Scholz ile aralarında Ukrayna ile ilgili gerginlik olduğu yönündeki haberlere ilişkin, Alman Şansölye ile arasında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi.

        Stratejik farklılıklar konusunda bir tartışmanın başlamasına izin vermemek için hızla Almanya'ya gittiğini belirten Macron, Alman Şansölye ile hedefler ve Ukrayna hakkında "büyük bir ortak görüş" içinde olduklarını kaydetti.

        Macron, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna konusunda "birbirinin tamamlayıcı gücünden" faydalanabileceği mesajını verdi.

        Geçen haftalarda AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir" dedi.

        Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, aynı gün YouTube'da yayımlanan bir röportajdaysa Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesle ilgili yorumlarda bulundu.

        Macron, 6 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları süresince iki ülke arasında ateşkes sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.

        *Haberin görselleri İHA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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