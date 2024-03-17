Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’de oranın yüzde 20’nin üzerine çıkmayacağını açıkladı. Enflasyonist yeni vergiler olmayacağını söyleyen Bakan Şimşek, kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade etti. Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceklerini anlatan Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi.

Kanal 7 televizyonunda konuşan Bakan Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyledi. Şimşek ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

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