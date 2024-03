FATİH TERİM İLE SINIF ARKADAŞI

Ortaokulda Fatih Terim ile sınıf arkadaşı olan oyuncu; "Üç yıl boyunca birlikte eğitim gördük. Beden Eğitimi Öğretmeni de milli sutopucu oyuncusu merhum Aytaç Pekkoçak’tı. Fatih Terim, voleybolda pasörlük yapardı. Ayrıca, sporun her dalında başarılıydı. Ben Adana Erkek Lisesi’ne, Fatih Terim de Motor Sanat Okulu’na gitti. Ancak dostluğumuz her zaman sürdü. Bir Adanalı olarak Fatih Terim ile her zaman gurur duyarım" ifadelerine yer verdi.