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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul-Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda kadın çalışana bıçaklı saldırı - En son haberler

        İstanbul-Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda kadın çalışana bıçaklı saldırı

        Marmaray İstasyonu'nda korku dolu anlar! İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Çetin Aktay yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Gülnihal Karadereli'nin yanına yaklaştı. O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 23:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:16
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        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
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        İstanbul'da Kadıköy ilçesi, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda görevli Gülnihal Karadereli (34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, yüzünden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadına 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

        40 DİKİŞ ATILDI

        Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı. O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

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        SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay’ın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aktay’ın güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli’nin yanına yaklaşarak bıçakla saldırdığı görülüyor.

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        #Marmaray
        #Gülnihal Karadereli
        #Çetin Aktay
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