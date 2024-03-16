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        Haberler Gündem Güncel Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde açılacak!

        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil edecek Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde kapılarını Ankaralılara açacak. 197 metre uzunluğundaki kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile panoramik manzaraya sahip dönen restoran da bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:12
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        Ankara'da, Keçiören Belediyesi'nce 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

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        AA'da yer alan habere göre uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.

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        Açılışının 18 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile panoramik manzaraya sahip dönen restoran da bulunuyor.

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        KULENİN ZİRVESİNDE SELÇUKLU YILDIZI

        Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak.

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        Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

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        Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü olan 18 Mart Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak.

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        #Atatürk Cumhuriyet Kulesi
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