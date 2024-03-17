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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü

        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü

        İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla dövdü. Köpeğe eziyet görüntüleri güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:31
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        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
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        Hayvana eziyetin adresi bu kez İzmir'in Urla ilçesi oldu.

        İddiaya göre, hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracının kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu.

        Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı. Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın ise müdahale etmediği görüldü.

        İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Hayvana eziyet görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı. İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        #hayvana eziyet
        #İzmir
        #Köpek
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