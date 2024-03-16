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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu! Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarihi açıkladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 21:06
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        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalar...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Bugün 6. orucunu tuttuğumuz 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz. Yakın çevremizde savaşların, insani trajedilerin, krizlerin kol gezdiği sancılı günlerde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Bizler iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz; ancak Gazze'de büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği bir bardak temiz suyu bulmanın lüks olduğu insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

        Yemen, Suriye, Sudan, Türkistan, Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz bu mübarek günlerde ağır imtihanlardan geçiyor. Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte milletimiz Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

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        Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. 2024 yılında da hassasiyetimizi muhafaza ediyoruz. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az yansıtmanın derdindeyiz. Bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.

        "İkramiyeler 2-5 Nisan'da yatacak"

        Asgari ücret desteğini 700 liraya çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz. Memurlarımızın aylıklarında ise enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yıla göre reel olarak yüzde 300, nominal olarak 84 kat artış gösterdi. Emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferde 5 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini inşallah 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız.

        Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Emeğin karşılığı kadar önemli konu, emeğin müdafaasıdır. Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonumuz yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir. Sendikacılık ile işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi görememiş ve ihmal edilmişti.

        Sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 oranı yüzde 15'i geçti. Memurlarda yüzde 74 oranına yükseldi. Memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. Ülke ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleriyle karşılaşıyoruz.

        Biz memurlarımızın hakları için gayret sarf ederken muhalefet ise bunları Anayasa Mahkemesi'ne giderek budamaya çalışıyor. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.

        Çalışma hayatının en önemli istişare mekanizmalarından olan Çalışma Meclisi Toplantısı'nı en son 2019 yılında emek dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirmiştik. Çalışma hayatının 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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